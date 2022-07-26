Хави объяснил, почему игроки выбирают «Барселону»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о трансферах «сине-гранатовых».

«Футболисты хотят играть за «Барселону»? Это говорит о том, какой у нас великий клуб. Мы предельно прозрачно ведем переговоры с потенциальными новичками. Это же «Барселона», игроки очень рады находиться здесь. Левандовски захотел приехать сюда, это уже показатель», - цитирует специалиста газета Marca.

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды каталонского гранда пополнили нападающий Роберт Левандовски, полузащитники Рафинья Диас и Франк Кесси, а также защитник Андреас Кристенсен.