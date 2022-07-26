«Барселона» рискует начать сезон без звездных новичков

«Барселоне» необходимо продать несколько футболистов для того, чтобы получить возможность зарегистрировать новичков.

В последнем контрольном матче каталонцы одержали верх над мадридским «Реалом» со счетом 1:0. В игре приняли участие все новички команды: Франк Кесси, Андреас Кристенсен, Рафинья и Роберт Левандовски.

Однако, «Барса» по-прежнему не может зарегистрировать их для участия в официальных матчах. Клубу необходимо разгрузить свою зарплатную ведомость, которая составляет 560 миллионов евро. Для примера, «Реал» и «Бавария» тратят на зарплаты около 400 миллионов евро.

Недавно появилась информация, что «Барселона» близка к подписанию защитника «Севильи» Жюля Кунде. Тем не менее, те футболисты, которые не входят в планы клуба на следующий сезон, до сих пор остаются в команде.