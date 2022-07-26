Хави: «Хочу, чтобы «Барса» снова стала лучшей командой в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави перед контрольной игрой с «Ювентусом» ответил на вопросы журналистов.

«Все, чего я хочу, — это чтобы «Барса» выигрывала и снова стала лучшей командой в мире. В прошлом сезоне, когда я пришел в команду, мы постепенно улучшались. Мы играли в хороший футбол, потом снова начался спад. В этом году мы обязаны быть более последовательными», - сказал Хави.

Хави отметил, что считает своими учителями Хосепа Гвардиолу и Йохана Кройфа.

«Я учусь у Кройфа и Пепа. Я постараюсь вернуть «Барселоне» первое место в мире. И это не ради моего эго, а ради клуба», - добавил наставник.

Сейчас «Барселона» находится на предсезонном сборе в США, где продолжает подготовку к новому сезону.