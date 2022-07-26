«Барселона» нашла нового защитника

Защитник «Сельты» Хави Галан по-прежнему находится в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны», об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, кандидатура 27-летнего испанца рассматривается как альтернатива Маркосу Алонсу. Если трансфер игрока «Челси» не состоится, «сине-гранатовые» купят Галана.

Клуб из Виго оценивает своего футболиста в 18 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt повесил на него ценник в размере 12 миллионов.

В минувшем сезоне Хави провел в составе «Сельты» 39 матчей в различных турнирах и записал на свой счет три голевые передачи.