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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла нового защитника

26 Июля 2022 • 08:07 Комментировать

Защитник «Сельты» Хави Галан по-прежнему находится в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны», об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, кандидатура 27-летнего испанца рассматривается как альтернатива Маркосу Алонсу. Если трансфер игрока «Челси» не состоится, «сине-гранатовые» купят Галана.

Клуб из Виго оценивает своего футболиста в 18 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt повесил на него ценник в размере 12 миллионов.

В минувшем сезоне Хави провел в составе «Сельты» 39 матчей в различных турнирах и записал на свой счет три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Хави Галан
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