Карвалью близок к уходу из «Бетиса»

Португальский хавбек Вилльям Карвалью не поехал на тренировочный сбор севильского «Бетиса». Об этом стало известно журналистам портала Sport.es.

Судя по всему, отсутствие хавбека на сборе связано с его скорым трансфером. Заинтересованность в подписании 30-летнего исполнителя проявляют стамбульский «Фенербахче» и французский «Лион».

Карвалью выступает за «Бетис» с 2018 года, в испанский чемпионат он перебрался из лиссабонского «Спортинга». Его контракт с севильцами рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне португалец сыграл в Ла Лиге 33 матча, забив два гола и отдав три ассиста.