Фати ответил на вопрос о завершении карьеры из-за травм

Талантливый нападающий Ансу Фати, выступающий за каталонскую «Барселону», высказался о своей повышенной травматичности.

«Когда я буду полностью готов? Я много работаю и уверен, что это поможет мне преодолеть все трудности и вернуться в былую форму. Пока же я не готов, но с каждой тренировкой прибавляю.

Задумывался ли я о завершении карьеры из-за травм? Нет, меня никогда не посещали такие мысли. Травмы – неизбежная составляющая карьеры футболиста. Я уверен, что у меня еще все впереди», - цитирует Ансу AS.

Контракт Фати с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2027 года. Его трансферный ценник равняется 60 миллионам евро.