Левандовски дал прогноз на результат «Барселоны» в новом сезоне

Звездный новобранец каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона.

«Для на важен каждый предсезонный спарринг, мы должны хорошо подготовиться к новому сезону. Нужно приложить максимум усилий. Мы настроены на успешное выступление. Нужно всегда побеждать, даже в контрольных встречах.

Играя за «Барселону», всегда думаешь о трофеях. У нас высокий потенциал, с которым мы можем быть на вершине. Новый сезон для клуба будет успешнее, чем прошлый», - цитирует поляка газета Marca.

В минувшем сезоне «сине-гранатовые» стали вице-чемпионами Ла Лиги.