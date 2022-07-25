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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» ищет опытного нападающего

25 Июля 2022 • 23:58 Комментировать

Мадридский «Реал» может до конца закрытия трансферного окна сделать еще одно приобретение.

Испанский клуб находится в поисках нападающего, сообщает Cadena SER. Причем, называются конкретные характеристики: это должен быть игрок в возрасте около 30 лет, способный забить за сезон 10-12 голов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен использовать такого игрока в качестве дублера Карима Бензема. В скором будущем «Реал» могут покинуть Борха Майораль и Мариано Диас, а еще один форвард Лука Йович этим летом уже перешел в «Фиорентину».

Пока никаких конкретных кандидатов на эту позицию не называется.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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