«Реал» ищет опытного нападающего

Мадридский «Реал» может до конца закрытия трансферного окна сделать еще одно приобретение.

Испанский клуб находится в поисках нападающего, сообщает Cadena SER. Причем, называются конкретные характеристики: это должен быть игрок в возрасте около 30 лет, способный забить за сезон 10-12 голов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен использовать такого игрока в качестве дублера Карима Бензема. В скором будущем «Реал» могут покинуть Борха Майораль и Мариано Диас, а еще один форвард Лука Йович этим летом уже перешел в «Фиорентину».

Пока никаких конкретных кандидатов на эту позицию не называется.