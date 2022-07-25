Фати: «Барселона» не может себе позволить не выигрывать титулы»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал журналистам об ожиданиях от следующего сезона.

«Барселона» — это команда, которая хочет выигрывать титулы. Мы знаем, что в последние годы мы выигрывали только Кубок Испании… «Барса» не может себе этого позволить», - сказал Фати.

Что касается его физического состояния после травмы, то форвард отметил, что пока он еще не готов на сто процентов, но уверен, что близок к этому.

«Никогда не думал о завершении карьеры. Я очень молод, и у меня все будущее впереди», — заявил Фати.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 10 матчей, в которых забил 4 гола.