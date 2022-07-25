Пьянич: «Пришло время показать фанатом «Барсы» настоящего себя»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич оптимистично оценил шансы остаться на следующий сезон в каталонском клубе.

«Последние два года я боролся с травмами, COVID-19 и побывал в аренде. Но теперь все иначе. Я убежден, что смогу вернуться к своей лучшей форме. Этим летом я работал с тренером по физкультуре», - рассказал Пьянич в интервью Fanatik.

Главный тренер каталонцев Хави ранее не рассматривал футболиста, как игрока основы, но во время предсезонных сборов был приятно удивлен прогрессом полузащитника.

«У меня контракт с «Барсой» до 2024 года. Надеюсь, это будет отличный сезон для нас. Я рад работать под руководством Хави», — сказал Пьянич.

В прошедшем сезоне футболист, выступая на правах аренды за «Бешикташ», провел в чемпионате Турции 20 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.