Вильям Карвалью не поехал на сбор с «Бетисом»

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью не поехал с командой в Англию на предсезонный сбор.

Как сообщает Sport, отсутствие игрока сборной Португалии связано с тем, что футболист скоро покинет клуб.

Этим летом «Бетису», для того чтобы подписать нескольких новичков, нужно будет продать несколько звезд. Интерес к Карвалью проявляют «Лион» и «Фенербахче».

Карвалью перешел в «Бетис» в 2018 году из лиссабонского «Спортинга». Контракт футболиста с испанским клубом заканчивается летом следующего года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.