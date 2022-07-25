Френки де Йонг готов принять условия «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов принять условия клуба по снижению зарплаты, чтобы остаться в команде.

Ранее была информация, что «Барса» договорилась о трансфере с «Манчестер Юнайтед», но футболист наотрез отказался от перехода. Как сообщил AS, главный тренер каталонского клуба Хави обсудил с полузащитником сложившуюся ситуацию и сообщил ему, что единственной возможностью остаться в команде является согласие на сокращение зарплаты.

Как пишут источники, де Йонг принял условия и будет получать в два раза меньше, но при этом останется в Каталонии.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.