«Сельта» определилась с ценой на Галана

«Сельта» оценила защитника Хави Галана в 18 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Барселона».

Каталонский клуб находится в поиске футболиста, способного составить конкуренцию Жорди Альбе. Галан является одним из кандидатов на эту роль, если «Барса» не сможет оформить трансфер Сесара Аспиликуэты из «Челси», сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что каталонцы считают стоимость игрока слишком завышенной. Контракт Галана с «Сельтой» заканчивается в 2026 году.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 37 матчей, отметившись 3 результативными передачами.