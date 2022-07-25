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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» определилась с ценой на Галана

25 Июля 2022 • 20:50 Комментировать

«Сельта» оценила защитника Хави Галана в 18 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Барселона».

Каталонский клуб находится в поиске футболиста, способного составить конкуренцию Жорди Альбе. Галан является одним из кандидатов на эту роль, если «Барса» не сможет оформить трансфер Сесара Аспиликуэты из «Челси», сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что каталонцы считают стоимость игрока слишком завышенной. Контракт Галана с «Сельтой» заканчивается в 2026 году.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 37 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Хави Галан
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