​Невилл призывает де Йонга подать в суд на «Барселону»

СМИ продолжают говорить о желании «Барселоны» расстаться с Френки де Йонгом из-за его высокого оклада. При этом голландский полузащитник якобы хочет продолжать играть за каталонцев, а клуб должен ему серьёзную сумму денег по зарплате. На ситуацию отреагировал экс-игрок сборной Англии Гари Невилл.

«Де Йонг должен подумать о судебном иске против «Барселоны», а все футболисты должны его поддержать! Клуб тратит состояния на новых игроков и при этом не платит своему игроку по действующему контракту. Это аморальное нарушение. Нужно прекратить подобные издевательства», - написал Невилл в социальных сетях.