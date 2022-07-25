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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Невилл призывает де Йонга подать в суд на «Барселону»

25 Июля 2022 • 18:24 Комментировать (1)

СМИ продолжают говорить о желании «Барселоны» расстаться с Френки де Йонгом из-за его высокого оклада. При этом голландский полузащитник якобы хочет продолжать играть за каталонцев, а клуб должен ему серьёзную сумму денег по зарплате. На ситуацию отреагировал экс-игрок сборной Англии Гари Невилл.

«Де Йонг должен подумать о судебном иске против «Барселоны», а все футболисты должны его поддержать! Клуб тратит состояния на новых игроков и при этом не платит своему игроку по действующему контракту. Это аморальное нарушение. Нужно прекратить подобные издевательства», - написал Невилл в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Невилл Френки де Йонг
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