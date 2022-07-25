​Возлюбленная Роналду подписалась в соцсетях на жену Симеоне

В последние недели Криштиану Роналду активно связывают с «Атлетико». Фанаты мадридского клуба выступают против этого трансфера, но в футбольном мире может произойти всякое. В своей карьере Роналду очень много раз огорчал «Атлетико» на поле, однако в ближайшее время он может оказаться по одну строну баррикад с «матрасниками».

Журналисты испанского издания AS обратили внимание на то, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес в социальных сетях подписалась на супругу Диего Симеоне по имени Карла Перейра. Этот факт лишь усиливает слухи о возможном возвращении Роналду Мадрид.

Желание Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» связано с непопаданием команды в Лигу чемпионов.