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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Возлюбленная Роналду подписалась в соцсетях на жену Симеоне

25 Июля 2022 • 16:42 Комментировать (3)

В последние недели Криштиану Роналду активно связывают с «Атлетико». Фанаты мадридского клуба выступают против этого трансфера, но в футбольном мире может произойти всякое. В своей карьере Роналду очень много раз огорчал «Атлетико» на поле, однако в ближайшее время он может оказаться по одну строну баррикад с «матрасниками».

Журналисты испанского издания AS обратили внимание на то, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес в социальных сетях подписалась на супругу Диего Симеоне по имени Карла Перейра. Этот факт лишь усиливает слухи о возможном возвращении Роналду  Мадрид.

Желание Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» связано с непопаданием команды в Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Диего Симеоне Джорджина Родригес Трансферы футбола - лето 2022 Карла Перейра
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