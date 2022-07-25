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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В магазине «Барселоны» уже можно купить футболку Кунде фото

25 Июля 2022 • 16:34 Комментировать

Всё идёт к тому, что в ближайшее время «Барселона» официально объявит о переходе в свои ряды Жюля Кунде из «Севильи». В Сети появился скриншот из клубного онлайн-магазина «сине-гранатовых». На скриншоте видно, что в магазине уже можно заказать футболку с фамилией Кунде, пускай и без игрового номера.

Напомним, что главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Жюля Кунде был «Челси». В какой-то момент казалось, что француз окажется в лондонском клубе, однако ситуация изменилась. Поговаривают, что всё решила позиция самого футболиста – Кунде якобы хочет выступить за «сине-гранатовых».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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