Лионель Месси может снова примерить футболку «Барселоны». Если верить информации из СМИ, главный тренер каталонской команды Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть Месси. Судя по всему, речь идёт не о ближайших месяцах, а уже о следующем лете, когда звёздный аргентинец может стать свободным агентом.

На страницах испанского Sport рассказывается о шагах, которые будет предпринимать президент «Барселоны» Жоан Лапорта для возвращения игрока. По данным источников, руководитель «сине-гранатовых» будет налаживать отношения с окружением Месси и, среди прочего, искать случайных встреч с отцом футболиста. Лапорта понимает, что в стане аргентинца могут сохранять обиду на него и на клуб из-за прошлогоднего ухода, поэтому отношения нужно налаживать.

Кроме того, что Жоан Лапорта собирается в обозримом будущем построить сильную и конкурентоспособную команду в «Барселоне». Если получится – это будет убедительный аргумент для Лионеля Месси.