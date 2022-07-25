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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта придумал, как вернуть Месси в «Барселону» слухи

25 Июля 2022 • 16:20 Комментировать (5)

Лионель Месси может снова примерить футболку «Барселоны». Если верить информации из СМИ, главный тренер каталонской команды Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть Месси. Судя по всему, речь идёт не о ближайших месяцах, а уже о следующем лете, когда звёздный аргентинец может стать свободным агентом.

На страницах испанского Sport рассказывается о шагах, которые будет предпринимать президент «Барселоны» Жоан Лапорта для возвращения игрока. По данным источников, руководитель «сине-гранатовых» будет налаживать отношения с окружением Месси и, среди прочего, искать случайных встреч с отцом футболиста. Лапорта понимает, что в стане аргентинца могут сохранять обиду на него и на клуб из-за прошлогоднего ухода, поэтому отношения нужно налаживать.

Кроме того, что Жоан Лапорта собирается в обозримом будущем построить сильную и конкурентоспособную команду в «Барселоне». Если получится – это будет убедительный аргумент для Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022
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