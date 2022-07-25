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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави: «Надеюсь на весёлый сезон с «Барселоной»

25 Июля 2022 • 12:44 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Гави с нетерпением ждет официального старта сезона.

«Я с нетерпением ждал турне по США после международного перерыва. Мы в отличной форме, приобрели нескольких хороших футболистов. Будем надеяться, что мы продолжим в том же духе. Я так же взволнован, как и в свой первый сезон, но сейчас у меня больше опыта», - сказал полузащитник в интервью Marca.

17-летний футболист отметил, что рассчитывает на серьезные достижения в новой кампании.

«Я надеюсь, что это будет хороший и веселый сезон для нашей команды», - сказал Гави.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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