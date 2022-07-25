Нолито может продолжить карьеру в «Кадисе»

Нападающий-ветеран сборной Испании Нолито близок к переходу в «Кадис».

Прошлый сезона Нолито отыграл в «Сельте». В начале лета у нападающего закончился контракт, после чего он стал свободным агентом.

36-летний форвард может продолжить карьеру в «Кадисе», сообщает Diario AS. Уточняется, что контракт будет рассчитан на один год. Если Нолито присоединится к «Кадису», он сможет стать частью самого возрастного атакующего трио в чемпионате Испании, наряду с Альваро Негредо (36 лет) и Лукасом Пересом (33 года).

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, в которых отметился 2 голами.