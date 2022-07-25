Диего Коста получил предложение от испанского клуба

Испанский нападающий Диего Коста, поигравший за мадридский «Атлетико» и «Челси», может вернуться в Ла Лигу. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Источник рапортует, что в сотрудничестве с 33-летним свободным агентом заинтересован «Райо Вальекано». Стороны провели переговоры, в ходе которых руководство клуба предложило опытному футболисту однолетний трудовой договор с заработной платой в размере одного миллиона евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы за индивидуальные достижения Косты.

Последним клубом Диего был бразильский «Атлетико Минейро».