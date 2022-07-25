Хави хочет перевести де Йонга на неожиданную позицию

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно полузащитника Френки де Йонга. В последнее время в СМИ гуляют слухи о потенциальном трансфере голландского футболиста.

«Мне очень нравится де Йонг по игровым качествам. Думаю, он может отлично адаптироваться к роли центрального защитника. На этой позиции Френки может многое дать «Барселоне». Мне бы хотелось, чтобы игрок такого амплуа хорошо разыгрывал мяч», - передает слова специалиста Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выдвинула ультиматум де Йонгу. Каталонский клуб готов отказаться от продажи игрока, если тот согласится на серьезное сокращение оклада.