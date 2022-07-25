«Барселона» поставила жёсткий ультиматум де Йонгу

На днях состоялась встреча между главным тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом и полузащитником команды Френки де Йонгом. Во время общения специалист заявил, что рассчитывает на игрока.

При этом, как сообщает AS, чтобы остаться на «Камп Ноу» голландцу придется пойти на серьезные уступки в плане финансов. Клуб готов к дальнейшему сотрудничеству, если де Йонг примет сокращение заработной платы в два раза.

Напомним, что в услугах Френки заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Барселона» готова продать голландца английскому гранду, однако игрок наотрез отказывается от такого варианта.