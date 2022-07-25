Журналист дал инсайд по возвращению Месси в «Барселону»

Известный футбольный журналист Херард Ромеро отреагировал на появившуюся в прессе информацию о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Я пока не располагаю точной информацией по этому поводу. Но знаю точно, что Лео и Хави общались на протяжении всего прошлого сезона. А теперь появились слова Лапорты о Месси… Посмотрим, что будет дальше», - приводятся слова журналиста в социальных сетях.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». Аргентинец выступал за «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. После завершения контракта нападающий покинул каталонцев и присоединился к «ПСЖ», заключив двухлетний договор.