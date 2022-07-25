Один из игроков решил покинуть «Барселону»

Резервный голкипер каталонской «Барселоны» Нето может сменить команду этим летом. Вратарь подыскивает клуб, в котором будет получать стабильную игровую практику.

Согласно информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, у 33-летнего бразильского вратаря есть два варианта продолжения карьеры. Интерес к Нето проявляют лондонский «Фулхэм» и «Наполи», подыскивающий нового стража ворот после расставания с Давидом Оспиной.

В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Барселону» всего четыре поединка, в которых пропустил пять мячей. Контракт вратаря с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.