Левандовски рассказал, как чувствует себя в «Барселоне»

Звездный новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о том, как проходит его адаптация в стане «сине-гранатовых».

«С нетерпением ждем старта нового сезона. Я здесь для того, чтобы стать полноценной частью «Барселоны». Такое чувство, что я не новичок и нахожусь здесь уже несколько месяцев. Все оказывают мне громадную поддержку – от партнеров по команде до персонала клуба», - передает слова польского голеадора Sport.es.

Трансфер Левандовски обошелся «Барселоне» в 45 миллионов евро. Между каталонским грандом и нападающим подписано четырехлетнее трудовое соглашение.