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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски прокомментировал результат матча «Барселона» - «Реал»

24 Июля 2022 • 18:06 Комментировать

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями после победы над «Реалом» (1:0) в товарищеском матче.

Левандовски сказал ESPN, что матч с «Реалом» всегда особенный, независимо от того, является ли он товарищеским, поэтому игры получаются разными и интересными.

По словам нападающего, в «Барселоне» все довольны той интенсивностью и тем качеством игры, которые были показаны в матче.

Сегодня, 24 июля, «Барселона» одолела «Реал» (1:0) в товарищеской встрече, единственный гол в матче забил Рафинья Диас, купленный «сине-гранатовыми» у английского «Лидса».

Новый сезон чемпионата Испании стартует 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роберт Левандовски
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