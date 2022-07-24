«Барселона» сообщила о предложениях по де Йонгу

Каталонская «Барселона» сообщила о предложениях по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Об этом непосредственно высказался президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Де Йонг – футболист «Барселоны», и он нам нравится. Наш клуб получил несколько предложений по его трансферу, однако мы пока ни с кем не договаривались. Хотим точно понять, чего он хочет», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Френки со стороны мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

За каталонскую «Барселону» полузащитник выступает с лета 2019 года.