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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила о предложениях по де Йонгу

24 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

Каталонская «Барселона» сообщила о предложениях по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Об этом непосредственно высказался президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Де Йонг – футболист «Барселоны», и он нам нравится. Наш клуб получил несколько предложений по его трансферу, однако мы пока ни с кем не договаривались. Хотим точно понять, чего он хочет», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Френки со стороны мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

За каталонскую «Барселону» полузащитник выступает с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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