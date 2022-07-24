Хави: «Барселона» была лучше «Реала»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о победе над мадридским «Реалом» в товарищеском поединке. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-гранатовых».

«В целом я доволен увиденным. Команда получила позитивный заряд, что радует. Результат не так важен, хотя мы всегда любим обыгрывать «Реал».

Мы отлично действовали в первой половине, а вот второй тайм был уже хуже. Предсезонная подготовка в самом разгаре, и сегодня мы показали, на что способны. Но нам нужно показывать более стабильный футбол. В целом «Барселона» была лучше «Реала» сегодня», - цитирует тренера Marca.

Следующий спарринг «Барса» проведет против «Ювентуса» 26 июля.