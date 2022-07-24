Анчелотти сравнил нынешний состав «Реала» с прошлогодним

Мадридский «Реал» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственным голом отметился бразильский полузащитник Рафинья.

После окончания встречи наставник «сливочных» Карло Анчелотти высказался о составе своей команды.

«Я выпустил на поле новичков, чтобы они побыстрее адаптировались к нашему стилю игры. Мне хотелось задействовать молодежь, хотя очевидно, что с Кроосом, Модричем и Каземиро играть намного проще. У меня сейчас много футболистов в обойме. Нынешний состав команды лучшего того, что был в минувшем сезоне», - цитирует Анчелотти газета Marca.

«Реал» в прошлом сезоне стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов.