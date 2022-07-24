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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о поражении «Реала» от «Барселоны»

24 Июля 2022 • 10:12 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о сегодняшнем спарринге против каталонской «Барселоны». «Королевский» клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил новичок «сине-гранатовых» Рафинья Диас.

«Мы неплохо сыграли в обороне, однако нам не хватило качества в игре. Отсутствие Карима Бензема? Он лучший футболист мира, и когда его нет на поле, «Реалу» чего-то не хватает», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Напомним, что «Реал» является чемпионом Испании, а «Барселона» в прошлом сезоне завоевала серебряные награды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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