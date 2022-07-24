Анчелотти высказался о поражении «Реала» от «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о сегодняшнем спарринге против каталонской «Барселоны». «Королевский» клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил новичок «сине-гранатовых» Рафинья Диас.

«Мы неплохо сыграли в обороне, однако нам не хватило качества в игре. Отсутствие Карима Бензема? Он лучший футболист мира, и когда его нет на поле, «Реалу» чего-то не хватает», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Напомним, что «Реал» является чемпионом Испании, а «Барселона» в прошлом сезоне завоевала серебряные награды.