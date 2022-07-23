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«Реал» и «Атлетико» претендуют на 18-летнее сербское дарование

23 Июля 2022 • 19:19 Комментировать

Нападающему Самеду Баздару всего лишь 18, но сегодня о нем уже говорит вся Сербия. В прошлом сезоне он забил 39 голов во второй команды белградского «Партизана», после чего получил приглашение в состав взрослой команды. Он успел на данный момент сыграть лишь полчаса в контрольном матче, но при это уже забил гол.

И вот теперь на шумиху из Белграда обратили внимание скауты самых именитых клубов. В частности, Баздаром уже заинтересовались мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а также итальянский «Ювентус», сообщает испанское издание Marca. Ну а пока Самед поблистает в чемпионате Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Атлетико Мадрид Партизан Трансферы футбола - лето 2022 Самед Баздар
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