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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар готов помочь «Реалу» в поединке с «Барселоной»

23 Июля 2022 • 17:29 Комментировать (1)

В испанском чемпионате интрига на сей раз появляется еще до начала чемпионата - усилившейся «Барселоне» после нескольких лет унижений предстоит сразиться в товарищеском матче с «Реалом», и есть все основания полагать, что атмосфера матча будет далеко не товарищеской.

Помочь своему клубу в важной игре готов и Эден Азар, несмотря на слухи о том, что его собираются продать.

- Я готов играть, и физически, и психологически. Каникулы позади, все отдохнули, и сейчас готовимся к сезону. Я готов доказать, что команда будет выигрывать и со мной в составе, - цитирует Азара испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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