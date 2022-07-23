Азар готов помочь «Реалу» в поединке с «Барселоной»

В испанском чемпионате интрига на сей раз появляется еще до начала чемпионата - усилившейся «Барселоне» после нескольких лет унижений предстоит сразиться в товарищеском матче с «Реалом», и есть все основания полагать, что атмосфера матча будет далеко не товарищеской.

Помочь своему клубу в важной игре готов и Эден Азар, несмотря на слухи о том, что его собираются продать.

- Я готов играть, и физически, и психологически. Каникулы позади, все отдохнули, и сейчас готовимся к сезону. Я готов доказать, что команда будет выигрывать и со мной в составе, - цитирует Азара испанское издание Marca.