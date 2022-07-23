Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Появилось изображение третьей формы «Реала» на новый сезон фото

23 Июля 2022 • 16:29 Комментировать

В настоящий момент «Реал» готовится к новому сезону, который для команды начнётся уже в августе. Между тем, специалисты из мира футбольной формы – портал Footy Headlines –раскопал инсайдерскую информацию о третьей форме «сливочных» на сезон 2022/2023.

Футболка в третьем комплекте формы «Реала» будет выполнена в чёрном цвете. Полоски и надписи на ней выполнены в цвете с красивым названием «пульсирующий лайм».

Напомним, что техническим спонсором «Реала» является известная компания Adidas.

В прошлом сезоне «Реал» завоевал титул чемпиона Испании, а также смог выиграть трофей Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Форма футбольных клубов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
16:29 · Испания. Ла Лига
​Появилось изображение третьей формы «Реала» на новый сезон фото
16:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила не приобретать Криштиану Роналду
15:46 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Будущее Кунде пока неизвестно»
14:59 · Испания. Ла Лига
«Арсенал» и «Эвертон» отказались от приобретения Лемара
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не получала от «Барселоны» предложений по трансферу Кунде
11:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» вдвое увеличит зарплату Милитао
10:56 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Кунде переходит в «Барселону»
10:42 · Италия. Серия А
«Барселона» может получить неожиданное усиление в атаку
09:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потроллила «Реал» перед товарищеской игрой
09:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продать одного футболиста
09:18 · Италия. Серия А
«Мальорка» выкупила форварда «Лацио» официально
08:31 · Испания. Ла Лига
Педри: «Левандовски - это гарантия голов»
07:55 · Испания. Ла Лига
Азар получил очередную травму
07:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» расстался с сыном экс-нападающего «Барселоны»
02:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал три клуба, которым не может отказать ни один игрок 1
Все новости
Рекомендуем