В настоящий момент «Реал» готовится к новому сезону, который для команды начнётся уже в августе. Между тем, специалисты из мира футбольной формы – портал Footy Headlines –раскопал инсайдерскую информацию о третьей форме «сливочных» на сезон 2022/2023.

Футболка в третьем комплекте формы «Реала» будет выполнена в чёрном цвете. Полоски и надписи на ней выполнены в цвете с красивым названием «пульсирующий лайм».

Напомним, что техническим спонсором «Реала» является известная компания Adidas.

В прошлом сезоне «Реал» завоевал титул чемпиона Испании, а также смог выиграть трофей Лиги чемпионов.