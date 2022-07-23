«Барселона» потроллила «Реал» перед товарищеской игрой

Каталонская «Барселона» потроллила мадридский «Реал» в преддверии товарищеского поединка в рамках турне по Соединённым Штатам Америки. Для этого «сине-гранатовые» использовали большой электронный баннер на одной из высоток Лас-Вегаса.

«Не переживайте, все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе», - говорится в сообщении каталонского топ-клуба.

Напомним, что контрольная встреча каталонского и мадридского грандов состоится в воскресенье, 24 июля.

По итогам прошлого сезона «Реал» стал чемпионом Испании, а «Барселона» выиграла серебряные награды Ла Лиги.