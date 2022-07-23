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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил продать одного футболиста

23 Июля 2022 • 09:44 Комментировать

В мадридском «Реале» приняли решение расстаться с защитником Хесусом Вальехо в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах OK Diario.

По сообщениям источника, боссы «королевского» клуба не видят будущего 25-летнего испанца на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» решили продать Хесуса после подписания немецкого защитника Антонио Рюдигера. Трансферный ценник Вальехо равняется трем миллионам евро.

Хесус защищает цвета мадридского коллектива с июля 2015 года. Срок действующего трудового договора игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл пять матчей и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хесус Вальехо Трансферы футбола - лето 2022
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