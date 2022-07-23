«Реал» решил продать одного футболиста

В мадридском «Реале» приняли решение расстаться с защитником Хесусом Вальехо в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах OK Diario.

По сообщениям источника, боссы «королевского» клуба не видят будущего 25-летнего испанца на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» решили продать Хесуса после подписания немецкого защитника Антонио Рюдигера. Трансферный ценник Вальехо равняется трем миллионам евро.

Хесус защищает цвета мадридского коллектива с июля 2015 года. Срок действующего трудового договора игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл пять матчей и получил желтую карточку.