Педри: «Левандовски - это гарантия голов»

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри высказался о трансфере польского нападающего Роберта Левандовски, перешедшего из мюнхенской «Баварии».

«Левандовски – это, в первую очередь, гарантия голов. Все видели, как он играл за «Баварию», поэтому испытываем гордость, что теперь он с нами», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба

В минувшем сезоне 33-летний польский голеадор отметился 50 забитыми мячами в 46 поединках за «Баварию».

За трансфер Роберта «сине-гранатовые» заплатили 45 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до середины 2026 года.