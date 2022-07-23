Азар получил очередную травму

Бельгийский полузащитник Эден Азар, выступающий за мадридский «Реал», может не сыграть в предстоящем контрольном поединке против каталонской «Барселоны» в рамках предсезонного турне по Соединённым Штатам Америки.

По сообщениям журналистов AS, 31-летний футболист травмировался на тренировке «сливочных» и теперь некоторое время рискует провести в лазарете.

Напомним, что товарищеская встреча между принципиальными соперниками запланирована на воскресенье, 24 июля.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Реал» выиграл золотые медали. В свою очередь «Барселона» стала серебряным призером Ла Лиги.