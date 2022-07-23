«Реал» расстался с сыном экс-нападающего «Барселоны»

Исландский нападающий Андри Гудьонсен, являющийся воспитанником академии мадридского «Реала», покинул испанский гранд. 20-летний футболист продолжит свою карьеру в чемпионате Швеции, где будет защищать цвета «Норчеппинга». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что Андри покинул «королевский» клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард выступал за вторую команду «Реала». Он принял участие в 21 поединке, отметившись четырьмя забитыми мячами и результативной передачей.

Добавим, что Андри является сыном экс-игрока «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена.