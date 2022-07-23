Модрич – о матче против «Барселоны»: «Нас не волнует результат»

Центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал предстоящую товарищескую встречу с «Барселоной».

«Игры против «Барселоны» – это всегда огромное напряжение и особые ожидания, но счёт этого матча нас не беспокоит. Предсезонные поединки нужны нам для совершенствования нашей игры», – рассказал 36-летний хорват.

Лука Модрич провёл 45 матчей за «Реал» во всех соревнованиях прошедшей кампании, отметившись тремя голами и 12 результативными передачами. По окончании сезона опытный хавбек подписал новое соглашение со «сливочными», рассчитанное до лета 2023 года.