Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич – о матче против «Барселоны»: «Нас не волнует результат»

23 Июля 2022 • 00:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.45 3.75 2.65
24.07 06:00

Центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал предстоящую товарищескую встречу с «Барселоной».

«Игры против «Барселоны» – это всегда огромное напряжение и особые ожидания, но счёт этого матча нас не беспокоит. Предсезонные поединки нужны нам для совершенствования нашей игры», – рассказал 36-летний хорват.

Лука Модрич провёл 45 матчей за «Реал» во всех соревнованиях прошедшей кампании, отметившись тремя голами и 12 результативными передачами. По окончании сезона опытный хавбек подписал новое соглашение со «сливочными», рассчитанное до лета 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
00:54 · Испания. Ла Лига
Педри: «Барселона» всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов»
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не выбыла из борьбы за Кунде: клуб готовит новое предложение
00:14 · Испания. Ла Лига
Модрич – о матче против «Барселоны»: «Нас не волнует результат»
22 Июля
23:58 · Испания. Ла Лига
Педри – о новичке «Барселоны» Кесси: «Он удивил нас»
23:51 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» готов продать Азара
23:26 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Я работал с Гвардиолой, поэтому мне будет проще адаптироваться в «Барселоне»
23:13 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал ход переговоров по Кунде
23:00 · Испания. Ла Лига
Нико Гонсалес решил остаться в «Барселоне»
22:51 · Испания. Ла Лига
Защитник сборной Испании хочет перейти в «Барселону»
22:50 · Германия. Бундеслига
Левандовски назвал отличия между Ла Лигой и чемпионатом Германии 1
22:38 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы
22:24 · Англия. Премьер-лига
Тухелю надоела «Барселона»: наставник «Челси» может заблокировать трансфер Аспиликуэты 1
22:08 · Испания. Ла Лига
Лемар согласился продлить контракт с мадридским «Атлетико»
22:01 · Испания. Ла Лига
Каземиро: «Реал» с радостью заберёт Неймара» 1
21:36 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Арсенал» займётся трансфером Пау Торреса, если отпустит Габриэля»
Все новости
Рекомендуем