Мадридский «Реал» готов продать Азара

Судя по последним веяниям из Мадрида, в «Реале» решили продать Эдена Азара, который чаще сидит на скамейке запасных, нежели появляется на поле. Но пока что уступать его даром в «Реале» не намерены - контракт Азара действует до 2024 года, время продать его еще есть.

Поэтому установлена планка - предложения ниже 50 миллионов евро «Реал», даже не будет рассматривать, сообщает football-espana.net. Азар выступает в составе мадридского «Реала» с 2019 года, ранее он защищал цвета лондонского «Челси».

Мадридский «Реал» начнет новый сезон чемпионата Испании матчем с «Альмерией», он состоится 14 августа.