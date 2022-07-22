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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Реала» может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы

22 Июля 2022 • 22:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.45 3.75 2.65
24.07 06:00

Правый защитник «Реала» Дани Карвахаль рискует не сыграть в предсезонном эль класико.

30-летний футболист досрочно завершил тренировку в четверг из-за растяжения лодыжки, а в пятницу и вовсе не явился на занятие, докладывает издание Sport. Таким образом, Карло Анчелотти, вероятно, не сможет рассчитывать на испанца в товарищеском поединке против «Барселоны», который состоится 24 июля.

Дани Карвахаль принял участие в 36 матчах мадридского «Реала» в минувшей кампании, записав на свой счёт один забитый мяч и четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Карвахаля в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Дани Карвахаль
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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