Защитник «Реала» может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы

Правый защитник «Реала» Дани Карвахаль рискует не сыграть в предсезонном эль класико.

30-летний футболист досрочно завершил тренировку в четверг из-за растяжения лодыжки, а в пятницу и вовсе не явился на занятие, докладывает издание Sport. Таким образом, Карло Анчелотти, вероятно, не сможет рассчитывать на испанца в товарищеском поединке против «Барселоны», который состоится 24 июля.

Дани Карвахаль принял участие в 36 матчах мадридского «Реала» в минувшей кампании, записав на свой счёт один забитый мяч и четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Карвахаля в 18 млн евро.