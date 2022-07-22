Лемар согласился продлить контракт с мадридским «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар согласился продлить контракт до 2027 года.

Об этом сообщил эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо. Уточняется, что Лемар пошел на 50-процентное сокращение зарплаты.

Полузащитник перешел в мадридский клуб из «Монако» летом 2018 года. Первые недели ушли на адаптацию к футболу Диего Симеоне, но в последних играх Лемар начал играть все более важную роль в команде.

В новой кампании Лемар надеется стать ключевым игроком испанского клуба.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.