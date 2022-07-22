Бензема приступил к тренировкам с основным составом

Французский нападающий Карим Бензема возвращается в строй - он приступил к тренировкам с основным составом мадридского «Реала», который гастролирует в США. Это означает, что он сможет помочь своему клубу в первом «Эль класико» в нынешнем сезоне, который состоится уже через несколько дней в Лас-вегасе.

- Мы готовы хорошо провести предсезонку и выиграть как можно больше титулов - это самое важное для клуба. Я очень счастлив вернуться к коллегам по команде. Чувствую себя хорошо, - цитируют слова Бензема официальные социальные каналы мадридского «Реала».

Чемпионат Испании стартует 12 августа, свой первый матч «Реал» проведет против «Альмерии».