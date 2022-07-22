«Барселона» переключила внимание на защитника из Бильбао

После неудачи с приобретением Калиду Кулибали и Жюля Кунде «Барселона» занялась трансфером защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса.

Контракт игрока с баскским клубом заканчивается летом следующего года, тем не менее «Атлетик» требует за футболиста 60 миллионов евро, хотя баски готовы принять эту сумму двумя частями.

По данным SPORT, сделка продвигается быстро, и «Барселона» уже достигла соглашения с Мартинесом по условиям личного контракта. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на четыре года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил 3 гола.