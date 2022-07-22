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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» переключила внимание на защитника из Бильбао

22 Июля 2022 • 21:24 Комментировать

После неудачи с приобретением Калиду Кулибали и Жюля Кунде «Барселона» занялась трансфером защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса.

Контракт игрока с баскским клубом заканчивается летом следующего года, тем не менее «Атлетик» требует за футболиста 60 миллионов евро, хотя баски готовы принять эту сумму двумя частями.

По данным SPORT, сделка продвигается быстро, и «Барселона» уже достигла соглашения с Мартинесом по условиям личного контракта. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на четыре года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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