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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» хочет приобрести Себальоса, но у клуба не хватает денег.

22 Июля 2022 • 20:47 Комментировать (1)

Будущее полузащитника мадридского «Реала» остается туманным. Испанский клуб не против продажи игрока, но пока на него не находится реальных покупателей.

Одним из претендентов на футболиста называется «Бетис», сообщает Estadio Deportivo. Однако, цена в 12-15 миллионов евро, которую запрашивает «Реал», является неподъемной для «Бетиса».

Контракт Себальоса с «Реалом» заканчивается летом следующего года. Текущее межсезонье является последним шансом для «Реала» заработать на футболисте.

Впрочем, наставник столичного клуба Карло Анчелотти не против, если игрок останется в команде.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Дани Себальос Трансферы футбола - лето 2022
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