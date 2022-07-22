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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Невилл объяснил дорогие покупки «Барселоны» на фоне долгов

22 Июля 2022 • 16:49 Комментировать

«Барселона» переживает серьёзные финансовые трудности, но при этом подписала Роберта Левандовски и ещё некоторых игроков с далеко не низкими ценниками. Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу того, на что надеются каталонцы при таком подходе.

«Вы спрашиваете, почему «Барселона» всё ещё гонится за Суперлигой? Вот почему! Клуб с долгами больше миллиарда тратит будущие потоки доходов на игроков и надеется, что это окупится!» - высказался Невилл в социальных сетях.

Напомним, что проект Суперлиги до сих пор поддерживают лишь три клуба – «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Невилл
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