​Невилл объяснил дорогие покупки «Барселоны» на фоне долгов

«Барселона» переживает серьёзные финансовые трудности, но при этом подписала Роберта Левандовски и ещё некоторых игроков с далеко не низкими ценниками. Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу того, на что надеются каталонцы при таком подходе.

«Вы спрашиваете, почему «Барселона» всё ещё гонится за Суперлигой? Вот почему! Клуб с долгами больше миллиарда тратит будущие потоки доходов на игроков и надеется, что это окупится!» - высказался Невилл в социальных сетях.

Напомним, что проект Суперлиги до сих пор поддерживают лишь три клуба – «Барселона», «Реал» и «Ювентус».