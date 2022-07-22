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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос может остаться игроком «Реала» на следующий сезон

22 Июля 2022 • 12:48 Комментировать

Мадридский «Реал» раздумывает над вопросом – продавать или нет полузащитника Дани Себальоса.

Ранее руководство клуба заявило, что футболист не входит в планы команды на следующий сезон.Интерес к игроку проявлял «Бетис», но трансферная стоимость полузащитника оказалась слишком высокой. Предложений от других клубов с тех пор не последовало.

В связи с этим «Реал» подумывает над тем, чтобы оставить игрока в клубе, выделив ему некоторое игровое время.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, учитывая непростой и долгий сезон, склоняется к сохранению футболиста в команде.

В прошедшем сезоне Себальос провел в Ла Лиге 11 матчей, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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