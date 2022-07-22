Себальос может остаться игроком «Реала» на следующий сезон

Мадридский «Реал» раздумывает над вопросом – продавать или нет полузащитника Дани Себальоса.

Ранее руководство клуба заявило, что футболист не входит в планы команды на следующий сезон.Интерес к игроку проявлял «Бетис», но трансферная стоимость полузащитника оказалась слишком высокой. Предложений от других клубов с тех пор не последовало.

В связи с этим «Реал» подумывает над тем, чтобы оставить игрока в клубе, выделив ему некоторое игровое время.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, учитывая непростой и долгий сезон, склоняется к сохранению футболиста в команде.

В прошедшем сезоне Себальос провел в Ла Лиге 11 матчей, не отметившись голевыми действиями.