«Реал» продолжает следить за Исаком

Представители мадридского «Реала» попросили руководство «Реал Сосьедад» держать их в курсе ситуации с нападающим Александером Исаком.

Ранее была информация, что мадридцы собираются сделать предложение по Исаку, но затем столичный клуб принял решение обойтись собственными резервами.

Однако, «Реал» продолжает следить за прогрессом шведского форварда, сообщает Mundo Deportivo. В случае интереса со стороны других клубов, «Реал» готов будет вмешаться в борьбу за футболиста.

Стоимость Исака оценивается в 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.