«Барселона» проиграла борьбу за звёздного защитника

Французского защитника Жюля Кунде не будет в каталонской «Барселоне». Об этом заявил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.
«Трансфера Кунде не будет. Он переходи в лондонский «Челси», - цитирует руководителя Relevo.
Ранее в прессе сообщалось, что «пенсионеры» заплатят за защитника сборной Франции порядка 55 миллионов евро.
В настоящий момент Кунде является игроком «Севильи». Он связан трудовыми обязательствами с андалусийцами до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Жюль провел за испанский клуб 44 поединка в различных турнирах, в которых отметился тремя голами и ассистом.