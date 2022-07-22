«Барселона» проиграла борьбу за звёздного защитника

Французского защитника Жюля Кунде не будет в каталонской «Барселоне». Об этом заявил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Трансфера Кунде не будет. Он переходи в лондонский «Челси», - цитирует руководителя Relevo.

Ранее в прессе сообщалось, что «пенсионеры» заплатят за защитника сборной Франции порядка 55 миллионов евро.

В настоящий момент Кунде является игроком «Севильи». Он связан трудовыми обязательствами с андалусийцами до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Жюль провел за испанский клуб 44 поединка в различных турнирах, в которых отметился тремя голами и ассистом.