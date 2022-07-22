Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес близок к транферу в клуб, за который уже выступал

22 Июля 2022 • 07:39 Комментировать

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес близок к возвращению на родину. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Родри Васкес.

По сведениям источника, 35-летний бомбардир возвращается в «Насьональ», воспитанником которого он является. В 2006 году Суарес покинул родной клуб и переехал в Европу.

Суарес может достаться «Насьоналю» совершенно бесплатно, поскольку с начала текущего месяца находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
07:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проиграла борьбу за звёздного защитника
07:39 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес близок к транферу в клуб, за который уже выступал
07:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» расстался с полузащитником
07:14 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «В переговорах с Левандовски всё пошло не по нашему плану»
06:51 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Реала» требуют возвращения Роналду
06:07 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес подписал контракт с новым клубом официально
00:08 · Испания. Ла Лига
«Марсель» арендовал вратаря «Сельты»
21 Июля
22:18 · Англия. Премьер-лига
Кунде присматривается к лондонскому дому Лукаку
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит предложение по форварду «Атлетика» из Бильбао
21:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» рассмотрит варианты покупки Гвардиола
20:58 · Англия. Премьер-лига
Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»
20:48 · Италия. Серия А
«Барселона» планирует вмешаться в борьбу за Шкриньяра
20:32 · Испания. Ла Лига
Имя Лионель остаётся одним из самых популярных в Барселоне для новорожденных 1
20:30 · Италия. Серия А
«Барселона» рассматривает Ибаньеса в качестве замены трансфера Кунде
20:24 · Германия. Бундеслига
​Кан не поддержал Нагельсманна, возмутившегося действиями «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем