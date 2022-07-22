Луис Суарес близок к транферу в клуб, за который уже выступал

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес близок к возвращению на родину. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Родри Васкес.

По сведениям источника, 35-летний бомбардир возвращается в «Насьональ», воспитанником которого он является. В 2006 году Суарес покинул родной клуб и переехал в Европу.

Суарес может достаться «Насьоналю» совершенно бесплатно, поскольку с начала текущего месяца находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи.